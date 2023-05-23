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В Пензе разоблачили преступную группу, члены которой занимались хищением денег граждан под видом ремонта бытовой техники

12:04 | 23.05.2023 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2023. PenzaNews. Сотрудники управления МВД России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, члены которой в период с марта 2021 года по январь 2023 года под видом специалистов по ремонту бытовой техники занимались хищением денег граждан, вводя их в заблуждение относительно несуществующих неисправностей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Пензе разоблачили преступную группу, члены которой занимались хищением денег граждан под видом ремонта бытовой техники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, не менее девяти жителей Пензы, работающих в одной сервисной организации, предлагающей услуги по ремонту бытовой техники, обрабатывали поступающие заявки и выезжали по адресам граждан. Находясь в квартирах, злоумышленники якобы производили диагностику неисправной бытовой техники. Мнимые мастера, представлявшиеся высококвалифицированными специалистами, втягивали клиентов в разговор и увеличивали время осмотра, после чего называли несуществующие неисправности, озвучивая необоснованно завышенные денежные суммы за ремонт», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что все фигуранты проходили пятидневные тренинги в офисе компании, на которых их обучали способам введения в заблуждение и оказания психологического давления на граждан.

«По завершении курса обучения сотрудникам выдавались фиктивные сертификаты мастеров по ремонту бытовой техники, которые демонстрировались потерпевшим по требованию», — указано в тексте.

Из сообщения следует, что, по данным следствия, мошеннические действия были совершены в отношении 15 жителей Пензы.

«За период существования организованной группы ее участниками был причинен ущерб потерпевшим на общую сумму свыше 150 тыс. рублей. Подозреваемые дали признательные показания. Часть ущерба потерпевшим они возместили», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые процессуальные и следственные действия, а также устанавливается причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.

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