Мошенники выманили у жительницы Пензы около 7 млн. рублей Криминал

Пенза, 24 мая 2023. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась около 7 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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«Заявительница рассказала, что в конце апреля текущего года на ее телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, что в городе Москве по доверенности на ее имя пытаются снять со счета денежные средства в размере 100 тыс. рублей. Затем пензячке поступил звонок якобы от другого работника, который пояснил, что женщине необходимо пройти до отделения банка и снять со своего счета все деньги, а после перевести их на «безопасный» счет. Жительница Пензы поверила словам лжесотрудников и выполнила все их указания», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что она сняла со счета более 3,6 млн. рублей в кассе финансового учреждения, после чего приобрела сотовый телефон с функцией бесконтактной оплаты, установила на него приложение, в котором ввела номер банковской карты и несколькими операциями перевела все деньги на счета, которые назвал незнакомец.

«Следуя инструкциям злоумышленников, местная жительница оформила кредит на свое имя и также все деньги перевела мошенникам», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что всего пензячка перечислила на чужие счета около 7 млн. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».