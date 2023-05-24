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В Тамалинском районе мужчина приговорен к 8,5 годам колонии за убийство родственника

13:17 | 24.05.2023 | Криминал

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Пенза, 24 мая 2023. PenzaNews. Наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 39-летнему мужчине, который признан судом виновным в убийстве родственника в Тамалинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Тамалинском районе мужчина приговорен к 8,5 годам колонии за убийство родственника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в начале декабря 2022 года подсудимый вместе с родственником приехал в Тамалинский район Пензенской области из другого региона на заработки. В ночь с 30 на 31 декабря 2022 года они находились в одном из баров в рабочем поселке Тамала. В процессе совместного употребления спиртного между ними произошел конфликт, причину которого злоумышленник в ходе следственных действий пояснить отказался. По дороге к месту их временного проживания ссора продолжилась. На улице в селе Калиновка Тамалинского района их словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой подсудимый в присутствии знакомых нанес родственнику один удар ножом в область живота», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пострадавший скончался от полученного ранения в феврале 2023 года в больнице.

Из текста следует, что родственник убитого ранее привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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