Жительница Пензы лишилась денег после разговора с телефонным мошенником Криминал

Пенза, 25 мая 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1994 года рождения лишилась денег после разговора с телефонным мошенником. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился младшим специалистом банка. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. После этого пензячка подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись онлайн-банком, она перечислила деньги в размере 350 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».