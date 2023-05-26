В Каменке заведующая детским садом предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве Криминал

Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Заведующая одного из детских садов города Каменки Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, в период с декабря 2020 года по июль 2021 года злоумышленница трижды похитила принадлежащие управлению образования администрации Каменского района Пензенской области бюджетные денежные средства на общую сумму более 61 тыс. рублей. Она давала обязательные для исполнения устные распоряжения своим подчиненным, не осведомленным о ее преступных намерениях, о проставлении в листах результативности работы воспитателей детского сада дополнительных баллов за участие во всероссийском тестировании и иных мероприятиях, которые фактически не проводились, и изготовлении несоответствующих действительности документов о проведении таких мероприятий», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на основании этих документов обвиняемая лично изготавливала и подписывала приказы о назначении воспитателям стимулирующих выплат, которые работники детсада перечисляли на банковский счет заведующей.

«В ходе следствия обвиняемая вину признала, причиненный ущерб возместила», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Каменский городской суд.