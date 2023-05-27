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Житель Пензы лишился около 47 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги

13:12 | 27.05.2023 | Криминал

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Пенза, 27 мая 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1991 года рождения лишился около 47 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги.

Житель Пензы лишился около 47 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по региону, мужчина нашел в интернете заинтересовавшее его объявление, позвонил по указанному номеру и обсудил условия с собеседницей, которая предложила сначала перечислить предоплату, что пензенец и сделал.

«После этого ему на телефон снова позвонила неизвестная и пояснила, что необходимо еще перевести деньги. Далее гражданин под разными предлогами — дополнительные услуги, непрохождение оплаты — еще несколько раз перевел через мобильный банк различные суммы денежных средств. Общая сумма ущерба составила 46 тыс. 800 рублей. С девушкой встреча так и не состоялась», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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