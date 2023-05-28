Жительница Пензы в надежде заработать на акциях оформила кредит и перевела мошеннику около 3 млн. рублей Криминал

Пенза, 28 мая 2023. PenzaNews. Жительница Октябрьского района Пензы в надежде заработать на акциях оформила кредит и перевела мошеннику около 3 млн. рублей. Это следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Женщина рассказала, что нашла в интернете предложение о дополнительном заработке. Гражданка заинтересовалась и написала по номеру, указанному в объявлении. В дальнейшем в ходе продолжительного общения по видеосвязи ей был разъяснен способ и нюансы заработка на акциях газодобывающей компании. По словам собеседника, для получения крупного дохода необходимо закупить как можно больше ценных бумаг организации. Следуя инструкциям незнакомца, пензячка оформила кредит на сумму около 3 млн. рублей. После этого она в течение 10 дней несколькими операциями перевела указанную сумму на неизвестный мобильный кошелек, предоставленный злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина осознала обман, когда незнакомец перестал выходить на связь.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.