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Житель Пензы перевел незнакомке 131 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги

11:18 | 29.05.2023 | Криминал

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Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Житель Пензы 2003 года рождения лишился 131 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги.

Житель Пензы перевел незнакомке 131 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, мужчина нашел в интернете заинтересовавшее его объявление, позвонил по указанному номеру и договорился с незнакомкой о встрече.

«Для оплаты услуги мужчине требовалось перечислить на банковскую карту женщины предоплату в размере 1 тыс. рублей, что он и сделал», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем злоумышленница перезвонила и заявила о неполучении денег.

«Далее гражданин еще несколько раз пробовал перевести через мобильный банк указанную сумму на счет женщины. Воспользовавшись онлайн-банком, он совершил несколько денежных переводов на сумму 79 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что через некоторое время женщина позвонила вновь и потребовала перевести еще 52 тыс. рублей, чтобы закрыть заявку.

«После проделанных финансовых операций гражданин обнаружил, что перечислил на счета неизвестных 131 тыс. рублей, и обратился в полицию. С девушкой встреча так и не состоялась. О подобных способах обмана потерпевший был осведомлен. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в пресс-релизе.

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