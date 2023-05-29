После инцидента в баре на улице Кирова в Пензе в отношении двоих мужчин возбуждены уголовные дела Криминал

Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Уголовные дела возбуждены в отношении двоих мужчин после инцидента, произошедшего в баре на улице Кирова в Пензе в ночь на воскресенье, 28 мая.

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«В следственный отдел по Ленинскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области поступило сообщение, что в одном из баров по улице Кирова в городе Пензе между посетителями, находившимися в состоянии опьянения, произошла драка. После прибытия по вызову администратора заведения сотрудников правоохранительных органов двое участников драки оказали сопротивление при задержании и применили насилие в отношении представителей власти. По данному факту следователями следственного отдела незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой в отношении двух мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ [«Применение насилия в отношении представителя власти»]», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в третьем часу 28 мая 2023 года двое участников драки, выражая недовольство законными действиями сотрудников вневедомственной охраны по пресечению их противоправных действий, применили насилие к представителям власти, нанеся им удары руками и ногами. Незаконные действия мужчин пресечены правоохранителями, задержанные доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции», — добавляется в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельство произошедшего.