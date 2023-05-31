В Сердобске заключена под стражу женщина, обвиняемая в покушении на убийство Криминал

Пенза, 31 мая 2023. PenzaNews. 38-летняя жительница Сердобска Пензенской области заключена под стражу по обвинению в покушении на убийство знакомой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 22 мая 2023 года три приятельницы находились по месту жительства потерпевшей и употребляли алкогольные напитки. В ходе распития спиртных напитков межу потерпевшей и обвиняемой произошел конфликт в связи с тем, что, по мнению потерпевшей, обвиняемая ранее присвоила себе ее денежные средства. Злоумышленница схватила нож, нанесла удар в область бедра и в шею потерпевшей. Преступный умысел на убийство потерпевшей не был доведен обвиняемой до конца, поскольку пострадавшей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы.