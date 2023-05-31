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Пенсионерка из Каменки лишилась более 900 тыс. рублей при попытке заработать на инвестициях

11:43 | 31.05.2023 | Криминал

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Пенза, 31 мая 2023. PenzaNews. Пенсионерка из города Каменки Пензенской области лишилась более 900 тыс. рублей, пытаясь заработать на инвестициях.

Пенсионерка из Каменки лишилась более 900 тыс. рублей при попытке заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, пожилая женщина искала возможность заработать в интернете и увидела сайт, на котором предлагалось получить доход благодаря инвестициям в газодобывающей сфере.

«Она связалась с неизвестным, который представился специалистом финансового рынка и предложил вложить сбережения в акции предприятия. Гражданку предложение заинтересовало, и она согласилась. В течение нескольких месяцев заявительница переводила различными операциями денежные средства на неизвестные счета, а также оформила кредит. Общая сумма ущерба составила более 900 тыс. рублей. Когда денежные средства кончились, а никакого дохода женщина не получила, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.

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