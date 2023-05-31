Житель Пензы обвиняется в причинении смерти знакомому Криминал

Пенза, 31 мая 2023. PenzaNews. 30-летний житель Пензы обвиняется в причинении смерти своему 46-летнему знакомому. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 25 мая 2023 года обвиняемый вместе со своими знакомыми употреблял спиртное в квартире по их месту жительства. В ходе употребления алкогольных напитков между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт из-за того, что, по мнению потерпевшего, обвиняемый оказывал знаки внимания его сожительнице. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов голове. После причинения телесных повреждений обвиняемый вернулся к себе домой. На следующей день потерпевший был госпитализирован и скончался в больнице 26 мая от закрытой черепно-мозговой травмы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении 30-летнего пензенца судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — поясняется в тексте.