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Житель Пензы обвиняется в причинении смерти знакомому

13:08 | 31.05.2023 | Криминал

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Пенза, 31 мая 2023. PenzaNews. 30-летний житель Пензы обвиняется в причинении смерти своему 46-летнему знакомому. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Пензы обвиняется в причинении смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 25 мая 2023 года обвиняемый вместе со своими знакомыми употреблял спиртное в квартире по их месту жительства. В ходе употребления алкогольных напитков между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт из-за того, что, по мнению потерпевшего, обвиняемый оказывал знаки внимания его сожительнице. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов голове. После причинения телесных повреждений обвиняемый вернулся к себе домой. На следующей день потерпевший был госпитализирован и скончался в больнице 26 мая от закрытой черепно-мозговой травмы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении 30-летнего пензенца судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — поясняется в тексте.

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