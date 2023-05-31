Жительница Колышлейского района осуждена за неисполнение обязанностей по воспитанию сына Криминал

Пенза, 31 мая 2023. PenzaNews. Наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства назначено 41-летней жительнице Колышлейского района Пензенской области, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что в период с 20 декабря 2021 года по 6 января 2023 года женщина не исполняла обязанности по воспитанию своего сына 2008 года рождения. Его воспитание, содержание и обеспечение всем необходимым для жизни осуществляла односельчанка», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, согласно материалам уголовного дела, в декабре 2021-го, ноябре 2022-го и январе 2023 года женщина по незначительным поводам начинала ссоры с сыном, выражаясь при этом в его адрес грубой нецензурной бранью, а затем выгоняла ребенка на улицу, закрывая входную дверь на замок, чтобы он не смог попасть домой.

«Около суток женщина не интересовалась судьбой сына, на его телефонные звонки не отвечала, добавив его номер в черный список. Ребенок был вынужден обращаться за помощью к знакомой односельчанке», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор суда вступил в законную силу.

«В настоящее исполнение матерью ребенка родительских обязанностей находится на контроле органов опеки и прокуратуры района», — указано в пресс-релизе.