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С начала года по результатам прокурорских проверок в регионе возбуждено девять уголовных дел о регистрации фирм-однодневок

17:30 | 31.05.2023 | Криминал

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Пенза, 31 мая 2023. PenzaNews. Девять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», возбуждено в Пензенской области с начала 2023 года по материалам прокурорских проверок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

С начала года по результатам прокурорских проверок в регионе возбуждено девять уголовных дел о регистрации фирм-однодневок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2023 году органами прокуратуры Пензенской области активизирована работа по выявлению и пресечению деятельности фирм-однодневок и привлечению к ответственности граждан, причастных к их созданию», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что такие юрлица не ведут какой-либо законной предпринимательской деятельности, а используются для совершения неправомерных финансовых операций, в том числе в целях уклонения от уплаты налогов и сборов.

«В отношении фирм-однодневок налоговыми органами принимаются меры по их исключению из ЕГРЮЛ в установленном законом порядке», — подчеркивается в сообщении.

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