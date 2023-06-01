В Пензе вынесен приговор двум братьям, организовавшим нарколабораторию Криминал

Пенза, 1 июня 2023. PenzaNews. Приговор двум братьям 1983 и 1980 годов рождения, организовавшим нарколабораторию, провозглашен в Пензенском областном суде в минувшую среду, 31 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд установил, что с 5 марта по 1 апреля 2022 года два родных брата, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, незаконно произвели наркотическое средство общей массой более 65 кг, для дальнейшего производства приобрели в Москве, перевезли и хранили в своей нарколаборатории прекурсоры наркотических средств массой более 194 кг, а младший брат пытался сбыть более 37 кг произведенного наркотического средства», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В нем уточняется, что первым в состав преступной группы вошел младший брат, проживавший в Пензе, а затем по его предложению из Астрахани приехал старший.

«Для совершения преступлений на средства, переданные неустановленными лицами, был приобретен автомобиль «Peugeot Boxer» и домовладение в Бессоновском районе, где злоумышленники оборудовали нарколабораторию. Соседям и близким людям они сказали, что будут разводить овец, но сами тем временем производили зелье, а один из братьев фасовал его и оборудовал тайник в Бессоновском районе. 1 апреля 2022 года они были задержаны сотрудниками ФСБ, произведенные наркотические средства, прекурсоры, оборудование, химические компоненты были изъяты в ходе осмотра домовладения», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что вину в совершении преступлений мужчины признали полностью.

«В результате в зависимости от роли каждого в совершении преступлений суд назначил более активному участнику организованной группы наказание в виде 17 лет лишения свободы, его брату — 15 лет 1 месяц лишения свободы, отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. По решению суда будет конфисковано в доход государства арестованное имущество, явившееся средством и орудием преступлений: дом и земельный участок, расположенный в Белинском районе, два легковых автомобиля и четыре мобильных телефона, принадлежащее одному из подсудимых. Суд арестовал счета подсудимых», — уточняется в пресс-релизе.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.