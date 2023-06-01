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В Пензе подросток избил мужчину палкой, возбуждено уголовное дело

13:16 | 01.06.2023 | Криминал

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Пенза, 1 июня 2023. PenzaNews. Уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено в Пензе после того, как 17-летний юноша избил 48-летнего мужчину деревянной палкой. Это следует из сообщения пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе подросток избил мужчину палкой, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 20 апреля 2023 года 17-летний житель Пензы по просьбе своего товарища в целях выяснения отношения с обидчиком матери друга направился по месту нахождения последнего. В указанное время несовершеннолетний зашел в квартиру, где находился потерпевший со своей знакомой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в процессе разговора между мужчиной и подростком произошел конфликт.

«Несовершеннолетний нанес деревянной палкой удары в область головы и рук потерпевшего, после чего покинул квартиру. Пострадавший госпитализирован с телесными повреждениями, квалифицируемыми как тяжкий вред здоровью», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что в настоящее время несовершеннолетний задержан, ему предъявлено обвинение.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в пресс-релизе.

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