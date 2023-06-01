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В Пензе машинист крана обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель человека и причинение крупного ущерба

15:51 | 01.06.2023 | Криминал

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Пенза, 1 июня 2023. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Сердобского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе машинист крана обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель человека и причинение крупного ущерба. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, работавший машинистом башенного крана на участке грузоподъемной техники в ООО «РентТехСервис» мужчина вечером 27 июня 2022 года на строительной площадке многоквартирного дома на улице Генерала Глазунова города Пензы нарушил правила безопасности при ведении строительных работ: по окончании работы не передвинул на минимальный вылет грузовую тележку, не поднял в верхнее положение крюковую подвеску, не растормозил механизмы поворота крана, а также не закрепил кран на рельсах кранового пути противоугонными захватами и покинул строительную площадку», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через несколько часов после спуска с башенного крана произошло падение техники на конструкции строящегося здания, а затем — на пост охраны.

«Находившийся на посту 74-летний охранник получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Кроме того, башенный кран в результате падения пришел в негодность, чем его собственнику – ООО «СМЦ» причинен ущерб в размере более 3,3 млн. рублей», — уточняется в сообщении.

В тексте отмечается, что машинист вину не признал.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы», — поясняется в пресс-релизе.

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