Жительница Пензы обвиняется в незаконном получении более 1,2 млн. рублей на несуществующих детей Криминал

Пенза, 2 июня 2023. PenzaNews. 49-летняя жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, в ноябре 2017 года и октябре 2020 года женщина представила в территориальные отделы [управления ЗАГС] города Москвы документы, содержащие ложные сведения о рождении у нее вне медицинских организаций дочерей. На основании этих документов должностными лицами отделов ЗАГС были выданы соответствующие свидетельства, используя которые обвиняемая с ноября 2017 года по март 2020 года получила социальные выплаты на сумму более 473 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в марте 2018 года женщина получила сертификат на материнский капитал на сумму свыше 453 тыс. рублей.

«С декабря 2020 года по март 2023 года [она] незаконно получила иные социальные выплаты на детей на сумму более 321 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в ходе предварительного следствия жительница Пензы вину признала.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы», — указано в пресс-релизе.