11:24:00 Пятница, 2 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы обвиняется в незаконном получении более 1,2 млн. рублей на несуществующих детей

10:31 | 02.06.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 2 июня 2023. PenzaNews. 49-летняя жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Жительница Пензы обвиняется в незаконном получении более 1,2 млн. рублей на несуществующих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в ноябре 2017 года и октябре 2020 года женщина представила в территориальные отделы [управления ЗАГС] города Москвы документы, содержащие ложные сведения о рождении у нее вне медицинских организаций дочерей. На основании этих документов должностными лицами отделов ЗАГС были выданы соответствующие свидетельства, используя которые обвиняемая с ноября 2017 года по март 2020 года получила социальные выплаты на сумму более 473 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в марте 2018 года женщина получила сертификат на материнский капитал на сумму свыше 453 тыс. рублей.

«С декабря 2020 года по март 2023 года [она] незаконно получила иные социальные выплаты на детей на сумму более 321 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в ходе предварительного следствия жительница Пензы вину признала.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы», — указано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Городище установили «умные» камеры видеонаблюдения от «МегаФона» В Пензе подросток избил мужчину палкой, возбуждено уголовное дело
С начала года по результатам прокурорских проверок в регионе возбуждено девять уголовных дел о регистрации фирм-однодневок Олег Ягов проверил ход реконструкции детской железной дороги в Пензе
Жительница Колышлейского района осуждена за неисполнение обязанностей по воспитанию сына Житель Пензы обвиняется в причинении смерти знакомому
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама