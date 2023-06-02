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В Кузнецке возбуждено уголовное дело по факту кражи из автомобиля 120 тыс. рублей

12:07 | 02.06.2023 | Криминал

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Кузнецк, 2 июня 2023. PenzaNews. Уголовное дело по факту кражи кошелька, в котором находилось 120 тыс. рублей, из автомобиля «ВАЗ-2114» возбуждено в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Кузнецке возбуждено уголовное дело по факту кражи из автомобиля 120 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по городу Кузнецку был установлен житель Городищенского района 2002 года рождения, причастный к совершению преступления. Полицейские выяснили, что злоумышленник, находясь в ночное время в салоне автомашины марки «ВАЗ-2114», похитил кошелек с денежными средствами в размере 120 тыс. рублей, который находился в бардачке», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что похищенное принадлежало жителю Кузнецка 2003 года рождения.

«Злоумышленник дал признательные показания», — отмечается в тексте.

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