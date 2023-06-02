Заключен под стражу житель Сурска, обвиняемый в убийстве Криминал

Пенза, 2 июня 2023. PenzaNews. 68-летний житель города Сурска Пензенской области, обвиняемый в убийстве знакомой, заключен под стражу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 30 мая 2023 года обвиняемый вместе со своей сожительницей и ее подругой распивали спиртные напитки по месту жительства мужчины. Сожительница обвиняемого через некоторое время ушла в другую комнату спать. Мужчина и гостья остались на кухне и продолжили употреблять алкоголь. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес удар в шею потерпевшей, после чего мужчина ушел спать», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на следующий день сожительница обвиняемого обнаружила тело своей подруги и вызвала скорую помощь.

«Прибывшие медработники констатировали смерть женщины от острой кровопотери», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.