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Заключен под стражу житель Сурска, обвиняемый в убийстве

15:18 | 02.06.2023 | Криминал

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Пенза, 2 июня 2023. PenzaNews. 68-летний житель города Сурска Пензенской области, обвиняемый в убийстве знакомой, заключен под стражу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Заключен под стражу житель Сурска, обвиняемый в убийстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 30 мая 2023 года обвиняемый вместе со своей сожительницей и ее подругой распивали спиртные напитки по месту жительства мужчины. Сожительница обвиняемого через некоторое время ушла в другую комнату спать. Мужчина и гостья остались на кухне и продолжили употреблять алкоголь. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес удар в шею потерпевшей, после чего мужчина ушел спать», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на следующий день сожительница обвиняемого обнаружила тело своей подруги и вызвала скорую помощь.

«Прибывшие медработники констатировали смерть женщины от острой кровопотери», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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