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В Пензе в суд направлено уголовное дело о мошенничестве в отношении 128 пожилых граждан

17:30 | 02.06.2023 | Криминал

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Пенза, 2 июня 2023. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области направила в суд уголовное дело в отношении девяти жителей Пензенской, Ульяновской и Брянской областей в возрасте от 22 до 56 лет, которые обвиняются в мошенничестве в отношении 128 пожилых граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Пензе в суд направлено уголовное дело о мошенничестве в отношении 128 пожилых граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в период с марта 2021 года по май 2022 года участники преступной группы совершили 128 эпизодов мошенничества в отношении престарелых жителей Пензы. Они навязывали оказание по завышенной стоимости услуг по очистке вентиляционных каналов в жилых помещениях, которые оказываются уполномоченной на обслуживание многоквартирного дома организацией и входят в стоимость ее работы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленники выбирали дома старой постройки, где была выше вероятность проживания престарелых граждан.

«С целью получения согласия пользователей жилых помещений на оказание и оплату навязываемых услуг визитеры сообщали заведомо ложную информацию о вероятности взрыва или образовании плесени, [...] приобретении болезней дыхательных путей с последующей смертью, а также административном штрафе в случае их отказа», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что общая сумма полученных злоумышленниками денежных средств превысила 850 тыс. рублей, один из признавших вину возместил потерпевшим причиненный им ущерб в размере 33 тыс. рублей.

«Ранее соучастники преступной группы, один из которых судим за мошенничество, занимались аналогичными действиями в другом регионе, однако после начала процессуальных проверок их деятельности перебрались в Пензу», — отмечается в пресс-релизе.

В нем указано, что дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы.

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