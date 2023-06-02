В Заречном полицейские пресекли деятельность наркопритона Криминал

Заречный, 2 июня 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона в Заречном Пензенской области, в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый 49-летний местный житель, не имеющий постоянного источника дохода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Оперативники выяснили, что житель города Заречного в период с 1 по 16 марта текущего года предоставлял своим знакомым жилое помещение для потребления наркотических средств. В ходе обыска сотрудники полиции в квартире подозреваемого обнаружили и изъяли предметы, указывающие на потребление наркотиков, в том числе медицинские шприцы с остатками запрещенного вещества», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Лица, употребившие наркотические вещества в квартире-притоне, привлечены к административной ответственности, с ними проведены профилактические беседы», — отмечается в тексте.