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В Пензенской области пенсионер лишился более 930 тыс. рублей в надежде продать холодильник

09:42 | 03.06.2023 | Криминал

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Пенза, 3 июня 2023. PenzaNews. Пенсионер из села Засечного Пензенской области лишился более 930 тыс. рублей в надежде продать холодильник с помощью объявления в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области пенсионер лишился более 930 тыс. рублей в надежде продать холодильник. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С ним связался неизвестный, с которым он договорился о сделке. [...] Мнимый покупатель попросил продиктовать реквизиты карты гражданина, а также код, поступивший в SMS-сообщении. Как пояснил незнакомец, это требовалось для поступления ему на счет денежных средств в счет оплаты», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пенсионер выполнил просьбу собеседника, после чего обнаружил списание со своего счета более 930 тыс. рублей.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».

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