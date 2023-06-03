В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации иностранного гражданина Криминал

Пенза, 3 июня 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции выявили факт фиктивной регистрации иностранного гражданина на территории Пензы.

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«Установлено, что жительница Пензы 1969 года рождения фиктивно зарегистрировала по месту своего жительства молодого человека 2004 года рождения, приехавшего в Российскую Федерацию из стран ближнего зарубежья, при этом предоставлять ему жилое помещение для проживания она не собиралась», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».