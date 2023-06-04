Житель Пензы обвиняется в причинении смерти матери Криминал

Пенза, 4 июня 2023. PenzaNews. 45-летний житель Пензы обвиняется в причинении смерти своей матери. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 24 мая 2023 года обвиняемый находился со своей матерью по месту жительства и употреблял алкогольные напитки. Между ними произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений. Злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов по груди и голове. После причинения телесных повреждений обвиняемый безуспешно оказывал медицинскую помощь своей матери, при этом в скорую медицинскую помощь не обращался. Испугавшись, мужчина ушел из дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что тело женщины было обнаружено соседями на следующий день.

«74-летняя женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки», — уточняется в тексте.

Из сообщения следует, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — отмечается в пресс-релизе.