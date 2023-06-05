Жительнице Заречного грозит реальный срок за хищение из магазина двух банок кофе и шоколада Криминал

Пенза, 5 июня 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит жительнице Заречного Пензенской области 1982 года рождения за хищение из магазина двух банок кофе и шоколада на общую сумму около 700 рублей. Это следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Ранее данная гражданка была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемая дала признательные показания.

В тексте уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».