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Вступил в силу приговор экс-начальнику отдела территориального управления Росрыболовства

17:24 | 05.06.2023 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2023. PenzaNews. Приговор Первомайского районного суда Пензы бывшему начальнику отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пензенской области средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

Вступил в силу приговор экс-начальнику отдела территориального управления Росрыболовства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что злоумышленник, являясь должностным лицом, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, получил денежные средства на общую сумму более 120 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности по ст. 8.48 КоАП России [«Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»] руководителя юридического лица», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что суд назначил экс-начальнику отдела территориального управления Росрыболовства штраф в размере 30 тыс. рублей.

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