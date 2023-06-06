В Пензе возбуждено уголовное дело по факту отравления граждан спиртосодержащей продукцией Криминал

Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. Уголовное дело по факту отравления трех человек спиртосодержащей продукцией возбуждено в Пензе по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 3 июня 2023 года в Бессоновском районе Пензенской области в ходе праздновании дня рождения 17-летняя жительница Пензы употребила спиртосодержащую продукцию, приобретенную в одной из сетевых торговых точек города Пензы. Впоследствии девушка была госпитализирована в больницу с признаками отравления. Также 2 июня 2023 года 18-летняя жительница Пензы и ее 17-летняя подруга – жительница Пензы совместно употребили спиртосодержащую продукцию, приобретенную в торговой точке указанной выше сети города Пензы. Впоследствии девушки были госпитализированы в больницу с признаками отравления», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудниками следственного отдела по Железнодорожному району Пензы СУ СКР совместно с сотрудниками регионального управления МВД России проведены осмотры мест происшествий, изъята тара из-под алкоголя, а также более 1,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек, где пострадавшие приобретали алкогольные напитки.

«Осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление происхождения алкоголя, и всех лиц, причастных к совершенному преступлению. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы», — поясняется в сообщении.