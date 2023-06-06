Перед судом предстанет жительница Кузнецкого района, повторно попавшаяся на пьяной езде Криминал

Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. Жительница Кузнецкого района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, и покушении на дачу взятки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 2 мая 2023 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля и передвигалась по Кузнецкому району до тех пор, пока не была остановлена сотрудниками полиции. При проверке документов полицейскими было установлено, что женщина в 2022 году решением мирового судьи лишена права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе освидетельствования у обвиняемой было установлено состояние алкогольного опьянения.

«Злоумышленница, желая избежать привлечения к административной ответственности, предложила инспектору ДПС взятку. Тот отказался. Несмотря на это, женщина, находясь в салоне патрульной автомашины, положила в подлокотник, расположенный между передними сиденьями автомашины, взятку в размере 30 тыс. рублей за несоставление в отношении нее административного материала. Ее противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что вину в совершении инкриминируемых деяний женщина признала, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.