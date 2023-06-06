В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей Криминал

Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. Фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена при пересчете денежной наличности в одном из строительных магазинов Пензы, куда она поступила от местного жителя 1971 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Полицейскими было установлено, что данная купюра попала к мужчине от женщины 1978 года рождения, которая передала ему денежные средства для закупки строительных материалов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам женщины, эта купюра находилась среди ее личных накоплений.

«В ходе осмотра квартиры данных граждан других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления обнаружено не было», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».