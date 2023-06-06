Пензенский облсуд оставил без изменения приговор виновнику ДТП, в результате которого погибли два человека Криминал

Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Пензенского районного суда от 6 февраля 2023 года, которым мужчина 1968 года рождения признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух человек.

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Как следует из сообщения пресс-службы облсуда, 2 июня 2021 года житель Пензы, управляя принадлежащим ему самосвалом «КамАЗ», следовал по дороге со стороны Нижнего Новгорода в направлении Саратова.

«Приближаясь к нерегулируемому перекрестку с дорогой, ведущей в сторону песчаного карьера, расположенному в Пензенском районе, он выехал на полосу встречного движения для совершения маневра поворота на второстепенную дорогу и, не уступив дорогу автомобилю «Kia Rio», произвел с ним столкновение», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате ДТП водитель легкового автомобиля 1993 года рождения погиб на месте, а его пассажирка 1970 года рождения скончалась позже в больнице.

«В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления не признал», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что, согласно материалам дела, действия водителя, не уступившего дорогу легковому автомобилю при повороте налево, состоят в причинной связи с ДТП.

В пресс-релизе уточняется, что суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, а также обязал его компенсировать моральный вред двум родственникам погибших по 750 тыс. каждому.

«Не согласившись с приговором, защитник осужденного подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — говорится в тексте.