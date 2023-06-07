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Телефонный мошенник выманил у пенсионерки из Пензы около 830 тыс. рублей

12:04 | 07.06.2023 | Криминал

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Пенза, 7 июня 2023. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника банка, выманил у пенсионерки из Пензы около 830 тыс. рублей.

Телефонный мошенник выманил у пенсионерки из Пензы около 830 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники по доверенности пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить незаконные операции, было необходимо самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что пенсионерка, поверив словам злоумышленника, направилась в банки, где сняла личные сбережения и оформила кредиты.

«Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в общей сумме 828 тыс. рублей на неизвестные счета, предоставленные злоумышленником», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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