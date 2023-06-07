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В Пензе задержали грабителя, который вырвал сумку с деньгами у игравшей на гитаре женщины

14:03 | 07.06.2023 | Криминал

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Пенза, 7 июня 2023. PenzaNews. Полицейские задержали грабителя, который вырвал сумку с деньгами и банковскими картами из рук 36-летней женщины, игравшей на гитаре вместе со своей подругой около развлекательного заведения на улице Ленина в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе задержали грабителя, который вырвал сумку с деньгами у игравшей на гитаре женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Лунинского района Пензенской области 1998 года рождения. Мужчина вину свою признал», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что деньги подозреваемый потратил на личные нужды, а сумку с банковскими картами выбросил.

Из текста следует, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

«В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавляется в сообщении.

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