В Пензе вступил в силу приговор по делу о хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий Криминал

Пенза, 7 июня 2023. PenzaNews. Приговор Первомайского районного суда Пензы, в соответствии с которым наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено 43-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что не позднее мая 2021 года пензенец приобрел с целью дальнейшей реализации немаркированную табачную продукцию различных наименований в количестве почти 17 тыс. пачек общей стоимостью свыше 1 млн. рублей, перевез по месту своего жительства и хранил до момента изъятия правоохранительными органами 12 мая 2021 года», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что часть табачной продукции не имела обязательных акцизных марок, а другая часть была оснащена заведомо поддельными специальными марками.

«В ходе предварительного расследования злоумышленник вину признал и пояснил, что приобретал сигареты без акцизов у неизвестных лиц на территории области с целью дальнейшей перепродажи на рынке у ТЦ «Ритейл Парк». Однако в судебном заседании стал отрицать свою вину и заявил, что в период пандемии решил закупить сигареты для себя и своих родственников — матери и сестры с мужем. Каждый из них выкуривает по 2-3 пачки в день, что составляет примерно полтора блока в день. Приобретенных им для всей семьи табачных изделий хватило бы примерно на 4 года. Всего за табачные изделия он заплатил 256 тыс. рублей, заниматься сбытом немаркированной табачной продукции не намеревался, об отсутствии на сигаретах акцизных марок осведомлен не был», — указано в тексте.

В сообщении уточняется, что, согласно приговору суда первой инстанции, изъятая у мужчины табачная продукция должна быть уничтожена.

«Защитник осужденного подал апелляционную жалобу на приговор и просил [...] подзащитного оправдать. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу защитника осужденного — без удовлетворения», — сказано в пресс-релизе.