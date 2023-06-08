18:52:57 Четверг, 8 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей при попытке продать свадебное платье

09:45 | 08.06.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 2000 года рождения лишилась более 1,2 млн. рублей при попытке продать свадебное платье.

Жительница Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей при попытке продать свадебное платье. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в группе в социальной сети женщина разместила объявление о продаже свадебного платья за 10 тыс. рублей.

«После этого с ней связалась неизвестная и пояснила, что проживает в Краснодарском крае и оплатит товар в долларах США. В дальнейшем незнакомка указала пензячке заплатить комиссию и пройти процедуру обмена валюты. Для этих операций требовалось перечислить на счета денежные средства, которые «вернутся» на счет. Жительница Пензы направилась в отделение банка, где оформила кредит и перечислила на неизвестные счета карт денежные средства в размере более 1,2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества потерпевшей было известно.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
У жителя Пензы изъято поддельное водительское удостоверение В колышлейской районной больнице открыт кабинет гериатра
В Пензенской области мужчина получил условный срок за размещение в соцсети интимных фото своей супруги В Пензе вступил в силу приговор по делу о хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий
В Пензе задержали грабителя, который вырвал сумку с деньгами у игравшей на гитаре женщины Директор МФЦ в Спасске привлечен к административной ответственности после прокурорской проверки
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама