Жительница Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей при попытке продать свадебное платье Криминал

Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 2000 года рождения лишилась более 1,2 млн. рублей при попытке продать свадебное платье.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в группе в социальной сети женщина разместила объявление о продаже свадебного платья за 10 тыс. рублей.

«После этого с ней связалась неизвестная и пояснила, что проживает в Краснодарском крае и оплатит товар в долларах США. В дальнейшем незнакомка указала пензячке заплатить комиссию и пройти процедуру обмена валюты. Для этих операций требовалось перечислить на счета денежные средства, которые «вернутся» на счет. Жительница Пензы направилась в отделение банка, где оформила кредит и перечислила на неизвестные счета карт денежные средства в размере более 1,2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества потерпевшей было известно.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в тексте.