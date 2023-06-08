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В Пензенской области число выявленных преступлений коррупционной направленности выросло в январе–мае на 15,6%

13:10 | 08.06.2023 | Криминал

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Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. 104 преступления коррупционной направленности выявлено в Пензенской области сотрудниками правоохранительных органов в январе–мае 2023 года, что на 15,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области число выявленных преступлений коррупционной направленности выросло в январе–мае на 15,6%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основная их часть — 80% — выявлена органами внутренних дел», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что из общего числа выявленных преступлений 35 подпадают под действие ст. 291 УК РФ «Дача взятки», 26 — ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», 15 — ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», 10 — ст. 159 УК РФ «Мошенничество», 7 — ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и ст. 290 УК РФ «Получение взятки», 3 — ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», 1 — ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

«Прокуратура области на постоянной основе принимает полный комплекс мер координационного и надзорного характера, направленный на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов [...] по выявлению коррупционных преступлений», — подчеркивается в тексте.

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