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В Пензенской области мужчина получил условный срок за размещение в соцсети интимных фото своей супруги

14:02 | 08.06.2023 | Криминал

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Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено судом 26-летнему жителю Пензенской области, который разместил в социальной сети интимные фотографии своей супруги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области мужчина получил условный срок за размещение в соцсети интимных фото своей супруги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 12 января 2023 года обвиняемый после ссоры с супругой без ее согласия распространил в одной из социальных сетей фотографии интимного характера с ее изображением, составляющие личную тайну потерпевшей. Данные фотографии были доступны для просмотра неограниченным кругом лиц», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.

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