У жителя Пензы изъято поддельное водительское удостоверение Криминал

Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Поддельное водительское удостоверение изъято у жителя Пензы 1963 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Аустрина. Полицейским он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что документ был отправлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где проведенное исследование подтвердило факт подделки.

«По словам злоумышленника, данное удостоверение он заказал в сети интернет», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что в отношении пензенца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».