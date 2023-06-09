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В Пензе работник офиса сотовой связи подозревается в краже денег

12:06 | 09.06.2023 | Криминал

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Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Работник одного из офисов сотовой связи в Пензе подозревается в краже денег. Это следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе работник офиса сотовой связи подозревается в краже денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась женщина 2001 года рождения, работающая директором офиса сотовой связи. Гражданка рассказала, что она в бухгалтерской программе обнаружила пропажу с электронного счета денежных средств в размере более 95 тыс. рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили специалиста организации – жителя Каменки 1998 года рождения, подозреваемого в совершении преступления», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина признался в содеянном, по его словам, похищенные денежные средства он потратил на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточнеятся в тексте.

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