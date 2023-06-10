В Пензенской области вынесен приговор по уголовному делу о похищении и убийстве подростка Криминал

Пенза, 10 июня 2023. PenzaNews. Трое уроженцев Пензенской области в возрасте от 21 до 31 года в зависимости от роли и степени участия признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что вечером 19 апреля 2022 года трое злоумышленников на автомобиле «ВАЗ-21124» одного из них подъехали к находившемуся на улице своего села 17-летнему жителю Пензенского района. Старший из них при помощи одного из сообщников с применением физической силы против воли юноши усадил его в автомобиль. Высказывая угрозы применения насилия, а также применяя его, злоумышленники вывезли несовершеннолетнего в лесной массив вблизи села Большая Елань с целью дальнейшего выяснения отношений. В лесном массиве старший из нападавших в ходе ссоры с юношей нанес ему несколько ударов по телу и голове, а затем задушил и вернулся к своим товарищам, ничего не сообщив им о произошедшем», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ту же ночь злоумышленник вернулся на место преступления и с целью сокрытия следов произошедшего утопил труп в реке.

«Вину в похищении человека обвиняемые не признали. Старший из них признал вину в убийстве и пояснил, что подозревал потерпевшего в преступной деятельности, поэтому хотел с ним разобраться. Убивать молодого человека он не собирался, однако в ходе ссоры у него внезапно возникла агрессия, повлекшая совершение им преступных действий», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что суд назначил старшему фигуранту наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, а двум соучастникам — по 5,5 лет лишения свободыс отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

«Приговор в законную силу не вступил», — говорится в пресс-релизе.