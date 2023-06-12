Жительница Пензы при попытке заработать лишилась более 540 тыс. рублей Криминал

Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1978 года рождения стала жертвой мошенничества и лишилась более 540 тыс. рублей в надежде на дополнительный доход.

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«Женщина рассказала, что в программе мгновенного обмена сообщениями увидела объявление о заработке и написала в чат. Незнакомка сообщила, что инвестирование денежных средств будет производиться на специальном сайте, после чего гражданка перешла по ссылке, где зарегистрировалась. В дальнейшем пензячка в чате получила подробную инструкцию по заработку. Для регистрации и участия в биржевой торговле заявительнице требовалось перечислить 11 тыс. 800 рублей на банковский счет неизвестного, что она и сделала», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что затем жительница Пензы оформила кредит и в течение недели перевела более 540 тыс. рублей на различные номера телефонов, предоставленные злоумышленницей.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.