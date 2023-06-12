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Автомобиль жителя Пензенской области, повторно попавшегося на пьяной езде, будет конфискован

13:17 | 12.06.2023 | Криминал

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Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. Автомобиль 29-летнего жителя поселка Титово Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», будет конфискован в соответствии с приговором суда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Автомобиль жителя Пензенской области, повторно попавшегося на пьяной езде, будет конфискован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что привлекавшегося в июне 2020 года к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения сельчанина утром 25 марта 2023 года сотрудники ДПС вновь задержали в рабочем поселке Пачелма в состоянии алкогольного опьянения за рулем собственного автомобиля «Ford Focus», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что суд назначил мужчине наказание в виде 260 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.

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