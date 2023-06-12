В Сердобске мужчина заключен под стражу по обвинению в покушении на убийство бывшей сожительницы Криминал

Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. 45-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство своей бывшей сожительницы в Сердобске Пензенской области, заключен под стражу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, днем 26 апреля 2023 года обвиняемый встретился со своей бывшей сожительницей в одном из торговых центров города Сердобска. Ранее между ними в ходе телефонного разговора произошел конфликт в связи с тем, что обвиняемому не нравились люди, с которыми общалась потерпевшая. При встрече злоумышленник ножом, который был у него с собой, нанес удары в область груди, бедра и предплечья потерпевшей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пострадавшей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершении преступления и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.