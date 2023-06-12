18:57:20 Понедельник, 12 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобске мужчина заключен под стражу по обвинению в покушении на убийство бывшей сожительницы

14:15 | 12.06.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. 45-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство своей бывшей сожительницы в Сердобске Пензенской области, заключен под стражу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Сердобске мужчина заключен под стражу по обвинению в покушении на убийство бывшей сожительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 26 апреля 2023 года обвиняемый встретился со своей бывшей сожительницей в одном из торговых центров города Сердобска. Ранее между ними в ходе телефонного разговора произошел конфликт в связи с тем, что обвиняемому не нравились люди, с которыми общалась потерпевшая. При встрече злоумышленник ножом, который был у него с собой, нанес удары в область груди, бедра и предплечья потерпевшей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пострадавшей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершении преступления и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В УФНС проинформировали о планируемом закрытии территориально обособленных рабочих мест в Башмаково и Земетчино Житель Пензы подозревается в краже имущества из помещения СТО
Автомобиль жителя Пензенской области, повторно попавшегося на пьяной езде, будет конфискован В Пензенской области более 1,4 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Жительница Пензы при попытке заработать лишилась более 540 тыс. рублей В Пензенской области отметят 100-летие отечественного волейбола
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама