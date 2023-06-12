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Житель Пензы подозревается в краже имущества из помещения СТО

15:32 | 12.06.2023 | Криминал

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Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозревается в краже имущества из помещения станции технического обслуживания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензы подозревается в краже имущества из помещения СТО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские установили, что мужчина в ночное время совершил кражу топливной системы, блока управления, фары, шести головок блока грузовых машин стоимостью свыше 250 тыс. рублей из помещения станции технического обслуживания», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания, по его словам, он проник в помещение, воспользовавшись оставленными ключами.

«Похищенное имущество полицейскими изъято», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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