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Полицейские раскрыли кражу крышек канализационных люков на улице Бекешской в Пензе

13:00 | 13.06.2023 | Криминал

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Пенза, 13 июня 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личности мужчин, подозреваемых в краже четырех чугунных крышек канализационных люков на улице Бекешской в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Полицейские раскрыли кражу крышек канализационных люков на улице Бекешской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ими оказались двое жителей Бессоновского района 2000 и 2004 годов рождения, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемые дали признательные показания.

«С их слов, крышки колодцев они погрузили в багажник автомобиля, принадлежащего одному из них, и в последующем сдали их в пункт приема металлов. Вырученные от продажи денежные средства они поделили между собой», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что полицейские изъяли похищенное имущество, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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