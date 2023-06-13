Полицейские раскрыли кражу крышек канализационных люков на улице Бекешской в Пензе Криминал

Пенза, 13 июня 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личности мужчин, подозреваемых в краже четырех чугунных крышек канализационных люков на улице Бекешской в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Ими оказались двое жителей Бессоновского района 2000 и 2004 годов рождения, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемые дали признательные показания.

«С их слов, крышки колодцев они погрузили в багажник автомобиля, принадлежащего одному из них, и в последующем сдали их в пункт приема металлов. Вырученные от продажи денежные средства они поделили между собой», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что полицейские изъяли похищенное имущество, по факту кражи возбуждено уголовное дело.