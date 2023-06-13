В Кузнецком районе мужчина подозревается в покушении на дачу взяток сотрудникам полиции Криминал

Пенза, 13 июня 2023. PenzaNews. 53-летний мужчина подозревается в покушении на дачу взяток сотрудникам полиции в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 31 мая 2023 года подозреваемый, находясь в салоне патрульного автомобиля ДПС, пытался дать взятку инспектору ДПС за непривлечение его к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ [«Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»]. С этой целью он попытался передать сотруднику полиции незаконное вознаграждение. Сотрудник полиции от незаконного вознаграждения отказался», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что позднее в тот же день мужчина, находясь в салоне служебного автомобиля, пытался дать взятку старшему следователю ОМВД России по городу Кузнецку за непроведение в отношении него процессуальной проверки за дачу взятки инспектору ДПС.

«Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку старший следователь ОМВД России по городу Кузнецку от получения взятки отказалась, противоправные действия взяткодателя [были] пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств коррупционных преступлений и закрепление доказательственной базы.