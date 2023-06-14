Жительница Пензы в надежде получить дополнительный доход лишилась более 290 тыс. рублей Криминал

Пенза, 14 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года рождения в надежде получить дополнительный доход стала жертвой мошенничества и лишилась более 290 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился представителем фирмы и предложил дополнительно заработать. Незнакомец пояснил, что будет необходимо заполнять карточки и собирать информацию для магазинов», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по указанию звонившего женщина открыла новый банковский счет и скачала приложение, после чего ей стали поступать в чат ссылки, перейдя по которым, она ввела реквизиты своей банковской карты и через некоторое время обнаружила списание денег.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.