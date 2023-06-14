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Жительница Пензы в надежде получить дополнительный доход лишилась более 290 тыс. рублей

10:55 | 14.06.2023 | Криминал

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Пенза, 14 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года рождения в надежде получить дополнительный доход стала жертвой мошенничества и лишилась более 290 тыс. рублей.

Жительница Пензы в надежде получить дополнительный доход лишилась более 290 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился представителем фирмы и предложил дополнительно заработать. Незнакомец пояснил, что будет необходимо заполнять карточки и собирать информацию для магазинов», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по указанию звонившего женщина открыла новый банковский счет и скачала приложение, после чего ей стали поступать в чат ссылки, перейдя по которым, она ввела реквизиты своей банковской карты и через некоторое время обнаружила списание денег.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.

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