04:09:32 Четверг, 15 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство посетителя бара

12:20 | 14.06.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 14 июня 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя Пензы в покушении на убийство посетителя бара завершено.

В Пензе завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство посетителя бара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 19 декабря 2022 года обвиняемый в одном из баров города Пензы познакомился с посетителем. В ходе общения между мужчинами произошел конфликт, который продолжился на улице. В ходе ссоры обвиняемый взял в руки нож, который был у него с собой, и нанес удары в грудь потерпевшего», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого он оттащил пострадавшего к одному из домов и оставил его на улице.

«Преступный умысел не был доведен обвиняемым до конца, поскольку мужчина был обнаружен прохожими, пострадавшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказано в тексте.

Кроме того, как следует из пресс-релиза, обвиняемый также предстанет перед судом по обвинению в краже.

«Летом 2022 года обвиняемый совершил хищение термостата из сарая в садоводческом товариществе «Надежда» Пензенского района стоимостью более 8 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.

«В ходе следствия 32-летний житель Пензы содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы проведет 8 лет в колонии за убийство сожителя К 11 годам колонии строгого режима приговорен житель Пензы, до смерти избивший собутыльника
За оплату покупок чужой банковской картой жительнице Бессоновки грозит реальный срок Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 4 месяца 2023 года
Пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась почти 240 тыс. рублей В Тамалинском районе выявлен факт незаконной добычи самца лося
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама