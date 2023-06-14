В Пензе завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство посетителя бара Криминал

Пенза, 14 июня 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя Пензы в покушении на убийство посетителя бара завершено.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 19 декабря 2022 года обвиняемый в одном из баров города Пензы познакомился с посетителем. В ходе общения между мужчинами произошел конфликт, который продолжился на улице. В ходе ссоры обвиняемый взял в руки нож, который был у него с собой, и нанес удары в грудь потерпевшего», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого он оттащил пострадавшего к одному из домов и оставил его на улице.

«Преступный умысел не был доведен обвиняемым до конца, поскольку мужчина был обнаружен прохожими, пострадавшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказано в тексте.

Кроме того, как следует из пресс-релиза, обвиняемый также предстанет перед судом по обвинению в краже.

«Летом 2022 года обвиняемый совершил хищение термостата из сарая в садоводческом товариществе «Надежда» Пензенского района стоимостью более 8 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.

«В ходе следствия 32-летний житель Пензы содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в тексте.