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Пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась почти 240 тыс. рублей

13:45 | 14.06.2023 | Криминал

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Пенза, 14 июня 2023. PenzaNews. Жительница Белинского района Пензенской области 1965 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась около 240 тыс. рублей.

Пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась почти 240 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал женщине самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Из пресс-релиза следует, что пенсионерка, поверив словам злоумышленника, продиктовала коды, поступившие в SMS-сообщениях, после чего обнаружила, что на нее оформлена кредитная карта, а деньги перечислены на счет неизвестного.

«Позже женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.

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