За оплату покупок чужой банковской картой жительнице Бессоновки грозит реальный срок Криминал

Пенза, 14 июня 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Бессоновки Пензенской области 1971 года рождения, которая оплатила чужой картой покупки в магазинах на сумму более 8 тыс. рублей.

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«Оперативники выяснили, что женщина украла денежные средства в размере более 8 тыс. рублей с потерянной на парковке банковской карты, которая принадлежала пензенцу 1984 года рождения. Злоумышленница дала признательные показания и рассказала, что списала деньги с карты, оплатив покупки в различных магазинах Пензы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».