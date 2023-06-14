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За оплату покупок чужой банковской картой жительнице Бессоновки грозит реальный срок

16:31 | 14.06.2023 | Криминал

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Пенза, 14 июня 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Бессоновки Пензенской области 1971 года рождения, которая оплатила чужой картой покупки в магазинах на сумму более 8 тыс. рублей.

За оплату покупок чужой банковской картой жительнице Бессоновки грозит реальный срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что женщина украла денежные средства в размере более 8 тыс. рублей с потерянной на парковке банковской карты, которая принадлежала пензенцу 1984 года рождения. Злоумышленница дала признательные показания и рассказала, что списала деньги с карты, оплатив покупки в различных магазинах Пензы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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